التعليم يلفظ أنفاسه الأخيرة في العراق بظلّ سيطرة الأحزاب على معظم الكليات

يلفظ التعليم في العراق انفاسه الاخيرة، في ظل سيطرة متنفذين واحزاب على العديد من الجامعات والكليات ابرزها الاهلية، وسط دعوات بانقاذ هذا المفصل المهم والحساس وتجريده من الحزبية والفئوية







وفي ظل الفوضى التعليمية، استحصلت بعض الجامعات مؤخرا موافقات لفتح كليات "طب بشري"، ليتجاوز الامر موضوع الفساد



فماذا عن حياة المواطنين؟ التفاصيل في هذا التقرير