لكسب المال.. آفة التسول الإلكتروني عبر التسويق البذيء للمحتوى الهابط

لا تقتصر ظاهرة التسول على الشوارع فقط، بل تعدت ذلك لتتجه الى عالم مواقع التواصل الاجتماعي من خلال لجوء البعض الى التسول الالكتروني خصوصا وانه يختصر الجهود ويوفر الاموال من خلال منشورات او تعليقات تحاول كسب تعاطف الناس





فماذا يقول المختصون عن التسويق البذيء للمحتوى الهابط؟ تابعوا هذا التقرير مع علي أحمد



