سوق تراثي شهير يتحول الى اطلال وذكريات

يعتبر سوق الصفارين في بغداد من أقدم الأسواق والذي يتخصص ببيع الأدوات النحاسية منذ عشرات السنين، إلا انه في السنوات الاخيرة شهد ركوداً حادا بسبب الاستيراد وغلاء المواد الاولية ما اضطر معظم اصحاب المهن الى ترك مهنتهم واللجوء الى مهن اخرى.هذا ما قاله الحاج رضا جواد، احد اقدم اصحاب المحال في السوق للسومرية.