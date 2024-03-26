ارتفاع مناسيب الانهر والخزانات بعد موجة الأمطار القوية



ارتفعت مناسيب المياه في الأنهر والخزانات لتصل إلى أكثر من عشرة بالمئة عن ما كان عليه. كميات مائية من شأنها أن تحدث فارقا في عملية ارواء الاراضي الزراعية وانعاش الاهوار لو استثمرت بالشكل الأمثل.

ماذا قال مدير السدود والخزانات بوزارة الموارد للسومرية بهذا الخصوص؟ تابعوا التقرير مع أمير الخفاجي



