انقطاع حركة السير في صلاح الدين بعد موجة الأمطار

تسببت الامطار الغزيرة في صلاح الدين بانقطاع حركة الطرق وحدوث فيضانات غمرت الجسور على الرغم من استنفار الدوائر المعنية طاقتها لاحتواء الازمة





ماذا فعلت الجهات المعنية لحلّ المشكلة؟ كل التفاصيل في هذا التقرير مع محمود الكنعاني



