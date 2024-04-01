قانون استرداد عائدات الفساد يقترب من التشريع لملاحقة الاموال المهربة

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بعد تخطي قانون استرداد عائدات الفسادة القراءة الثانية وبلوغه مرحلة التصويت ، يترقب المشرعون انضاج القانون ليكون اكثر شمولا نظرا لحجم الفساد المستشري في البلد .

