ذكرى إستشهاد الإمام علي (ع).. هكذا إستعدت المواكب لإستقبال الزائرين في النجف الاشرف

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لمدة ثلاثة ايام يتوافد الزائرون الى مرقد الامام علي عليه السلام في النجف الاشرف لاحياء ذكرى استشهاده، فيما وفرت العتبةُ العلويةُ مساحاتٍ اضافيةً لاستيعابِ اعدادِ الزائرين فضلا عن تأمين الأكلِ والشرب لهم.