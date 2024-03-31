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مسيحيو العراق يحتفلون بعيد الفصح بطريقة مختلفة عما سبق والسبب؟
بالفيديو
امنيات بالخير والسلام قدمها مسيحيو العراق بعيد الفصح المجيد، الذي جاء هذا العام مختلفا عما سبق.. لماذا؟
2024-03-31 | 15:00
2024-03-31T15:00:00+00:00
Alsumaria Tv
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مسيحيو العراق يحتفلون بعيد الفصح بطريقة مختلفة عما سبق والسبب؟
المصدر:
السومرية نيوز
47 مشاهدة
امنيات بالخير والسلام قدمها مسيحيو العراق بعيد الفصح المجيد، الذي جاء هذا العام مختلفا عما سبق.. لماذا؟
تابعوا هذا التقرير الخاص من السومرية مع هشام وسيم لإكتشاف الجواب.
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