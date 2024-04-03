ظاهرة مرعبة... صفحات السحر والشعوذة الإلكترونية تجتاح العراق!

ظاهرة من ظواهر النصب والإحتيال اجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي، وهي بروز صفحات السحر والشعوذة التي تستدرج المواطنين وخصوصاً النساء.





لماذا ينجرف العراقيون وراء هذه الظاهرة السيئة؟ رجل الدين د. محمد المنصور يجيب في هذا التقرير



