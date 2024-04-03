شكوى المواطنين من تأخر العمل في اكساء جزء كبير من شارع الجوادر في مدينة الصدر

يعاني اهالي منطقة الجوادر في مدينة الصدر من تأخر اعمال اكساء الجزء الرابط بين فلكة خمسة وخمسين وساحة الصدرين في وقت تقول الجهات المعنية انها تنتظر اكمال مشروع مجسر جديد.

كيف ردّ معاون مدير بلدية الصدر الثانية على الشكاوى؟ التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع أمير الخفاجي



