نينوى.. ضعف الدور الرقابي في معالجة ملف الكهرباء

لم يتغير الحال في نينوى عن السابق في ملف الكهرباء على الرغم من كثرة الاجتماعات المحلية والبرلمانية ليضع المواطن عدة انتقادات لضعف الدور الرقابي في هذا الجانب.



مواطنون في المحافظة اعربوا عن استغرابهم لعدم اهتمام رئيس لجنة الكهرباء النيابية بهذا الملف، فماذا قالوا للسومرية في هذا التقرير مع ايهاب كاسر.

