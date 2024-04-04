أكثر من 25 عاماً تشهد مناطق الديوانية نقصاً كبيراً بالخدمات.. متى الحلول؟

لم يتغير الحال في حي النهضة بالديوانية كثيراً، فسوء الخدمات لا يزال يتصدر المشهد العام في المحافظة جراء إنعدام الخدمات الأساسية والضرورية فضلاً عن غياب مشاريع البنى التحتية التي تسهم في خدمة المواطن وإنهاء معاناته.



مطالبات عبر السومرية بمعالجة سوء الخدمات وانهاء معاناة المواطنين في حي النهضة.. تفاصيلها في هذا التقرير مع حيدر إنذار

