اندلاع نزاع عشائري في البصرة (فيديو)

شهدت مدينة البصرة، مساء اليوم الخميس، نزاعاً عشائرياً شهد اطلاق نار كثيف.



ووقع النزاع في منطقة ابو صخير ضمن قضاء الهارثة (5 كم عن مركز البصرة) بسبب خلاف قديم، بحسب مصدر أمني. لمزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..