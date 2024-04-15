جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية تسجّل ارتفاعاً ملحوظاً في بغداد

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خطف ومن ثم قتل وسرقة للأعضاء ، هكذا تبدو جرائم عصابات الخطف و الاتجار بالأعضاء البشرية ، فيما ابدت الأوساط الشعبية تخوفها بسبب كثرة هذه الحالات في العاصمة وخصوصا في المناطق النائية والشعبية.



