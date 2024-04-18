كربلاء.. 300 مدرسة مهددة بالسقوط ولا تصلح للدراسة!

تعاني احدى مدارس منطقةِ الطبر في كربلاء من الاهمال وسقوط بعض أجزاءٌها .. فيما طالب المواطنون الجهاتِ الحكوميةَ بالأسراعِ في بناءِ مدرسةٍ جديدةٍ للحفاظ على حياةِ الطلبة.ماذا كشف عضو مجلس محافظة كربلاء أنور اليساري للسومرية عن واقع المدارس في المحافظة.للمزيد من التفاصيل في هذا التقرير مع أنور العكيلي