تدهور الواقع الخدمي في النجف والاهالي يعولون على ممثليهم في البرلمان

يشكو اهالي حي النداء بمحافظة النجف من انعدام تام للخدمات فيما يعولوا البعض منهم على ممثليهم في الحكومة المحلية ومجلس النواب لانتشالهم من واقعهم المريرعضو مجلس النواب جواد الغزالي يردّ على الشكاوى عبر السومرية وهل وعد الأهالي بحلول؟تابعوا التقرير مع طلال حسن لمعرفة التفاصيل