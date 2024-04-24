رغم صرف المليارات عليها.. مشاريع السكن المتلكئة في بغداد لا تزال على حالها

لا تزال العديد من مشاريع السكن متلكئة حتى بعد صرف مبالغ مالية كبيرة عليها، ما جعل المواطنين الذين يعانون من أزمة السكن والذين تقدموا للحصول على وحدة سكنية يناشدون من اجل اكمالهاماذا يقول الخبير الاقتصادي عبد الحسن الزيادي عن هذه الأزمة المستمرة في البلاد؟ وما العمل لحلّها؟التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع حسين عدنان