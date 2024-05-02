العمال والموظفون نظموا تظاهرة كبيرة للمطالبة بالحقوق وتعديل سلم الرواتب

مع حلول عيدهم .. نظم العديد من العمال في محافظة النجف تظاهرة كبيرة عبروا فيها عن حزنهم من ضياع حقوقهم , في وقت تظاهر فيه الموظفون في القطاع العام ايضا مطالبين بتعديل سلم الرواتب.





كثرُ من تظاهرةٍ شهدتها ساحاتُ مدينةِ النجف، أبرزُها تظاهرةٌ للعمالِ بمناسبةِ عيدهِم توشحت بالسوادِ احتجاجا على مااسموهُ ضياعَ حقوقهِم وسرقةَ أرضٍ خصصت لسكنِهم.

عماد الخفاجي نقيب عمال النجف التفاصيل كاملة في هذا التقرير أعلاه