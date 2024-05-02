التضخم السكاني.. اكثر من مليون حالة ولادة خلال العام الماضي

تخوفات من التضخم السكاني في العراق بعد تسجيل اكثر من مليون حالة ولادة خلال العام الماضي في ظل عدم وجود توازن بين الموارد الاقتصادية والزيادة السكانية في البلاد .ما رأي المواطنين من هذه المشكلة وكيف شرح الخبير الاقتصادي عبد الحسن الزيادي هذا التضخم؟تابعوا التقرير مع حسين عدنان للمزيد من التفاصيل