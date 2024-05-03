المواطنون يواجهون الروتين في مديرية الشهداء

يعاني المراجعون في مديرية مؤسسة شهداء نينوى من الروتين المعقد الذي وصفوه بالكابوس.

بالدموع يختصر ابو عدي حجم المعاناة التي واجهته في مديرية شهداء نينوى، روتين معقد وإجراءات وصفها ذوو الشهداء بالكابوس الذي يطاردهم وقت حتى وقت اليقظة.



قرارات تكشف مدى الإرتباك التنفيذي وانعدام التنسيق بين الدوائر ذات العلاقة بحسب ادارة المؤسسة التي اكدت سعيها لتذليل العقبات