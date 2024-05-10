غياب الدور الرقابي جعل من الكهرباء مشكلة بلا حل!

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تتفاقم مشكلة تجهيز الطاقة الكهربائية في البلاد، فلا وعود جدية لحلها رغم تخصيص المليارات التي ذهبت ادراج الرياح.يترقب العراقيون تحسن واقع الطاقة الكهربائية على اثر الوعود التي تطلق كل عام والأموال التي خصصت لها، فكيف يشرح الخبير الإقتصادي عبد الحسن الزيادي واقع هذه الأزمة؟تابعوا التقرير أعلاه مع علي أحمد للتفاصيل