بغداد: اصحاب المركبات يتفاجأون بفرض غرامات مرورية كبيرة بحقهم





تفاجأ أصحاب المركبات بفرض غرامات مرورية كبيرة عليهم عند تحويل عجلاتهم، مؤكدين ان بعض تلك الغرامات حررت دون علمهم او عند وقوفهم داخل الشوارع الفرعية ولأسباب غير معروفة.



اليك مناشدات أصحاب المركبات في التقرير أعلاه من السومرية