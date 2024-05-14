العراقيون ضحية شركات سفر وهمية

تقوم بعض شركات السياحة والسفر الوهمية بعمليات نصب واحتيال على مواطنين يرغبون بالسفر الى المحافظات الشمالية او لأداء الزيارات الدينية، بمبالغ وصلت لعشرات الملايينبماذا طالب ضحايا النصب والاحتيال عبر عدسة السومرية؟التفاصيل في التقرير أعلاه مع علي احمد