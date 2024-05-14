استرجاع أموال المتجاوزين على الحماية الاجتماعية

استرجعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكثر من مئتين وخمسة وعشرين مليار دينار من المتجاوزين على رواتب الحماية الاجتماعية الذين وصل عددهم إلى مئتين وخمسة وعشرين ألف شخص.كيف ستتصرف وزارة الأعمال بهذه الأموال؟تابع التفاصيل في هذا التقرير مع حسين عدنان