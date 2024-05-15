من بينها مستشفى "ابن سينا".. معظم مستشفيات نينوى خارجة عن الخدمة!

مخالفات بعقد اعادة اعمار مستشفى ابن سينا يضعها في خانة الاهمال



لا تزال معظم مستشفيات محافظة نينوى مدمرة وخارجة عن الخدمة بعد عمليات التحرير ومنها مستشفى ابن سينا الذي شهد مخالفات كبيرة ودخل في خانة الاهمال.

شاهدوا التقرير أعلاه لرؤية حال المستشفى.

والمسؤول في مجلس نينوى يكشف للسومرية عن مخالفات بعقد إعادة إعمار المستشفى، فماذا قال؟ ايهاب الكاسر والتفاصيل