"رداءة" البنزين المحسن يتسبب بأعطال باهظة الثمن للسيارات!

منذ سنوات يعاني المواطن من رداءة البنزين العادي الذي يتسبب بأعطال للسيارات، اما الان فالمشكلة تفاقمت لتصل الى البنزين المحسن في اغلب المحطات.أصحاب السيارات يشكون عبر السومرية عن هذه المشكلة التي تسبب خطراً على طرقات بغداد.تصاريح المواطنين تتابعونها في التقرير مع علي أحمد.