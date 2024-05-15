بعض مراكز التجميل في واسط لا تخرج منها جميلاً بل مصاباً بمرض الايدز!

شهدت محافظة واسط في الاونة الاخيرة انتشار لمرض الايدز بسبب مراكز التجميل واجهزة الوشم ما دفع المواطنين الى دعوة الجهات المعنية باحتوائه ومنع انتشاره.يطالب المواطنون من خلال حديثهم عبر السومرية بالحدّ من هذا المرض والعمل على إحتوائه، فهل سيتحقّق مطلبهم؟التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع حسين موحان.