البغداديون يطالبون بفتح الشوارع المغلقة لحل أزمة الزحامات المرورية

بسبب ضعف الحلول.. الزحامات المرورية معضلة تؤرق البغداديين في جميع الاوقات



لا تزال معضلة الزحامات المرورية تؤرق البغداديين في وقت طالب فيه المواطنون بفتح الشوارع المغلقة والاسراع بانجاز مشاريع فك الاختناقات المتلكئة فضلا عن تسقيط العجلات القديمة.



استمعوا عبر السومرية لمطالب المواطنين في هذا التقرير مع أمير الخفاجي