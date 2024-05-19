الأمراض تنتشر في قضاء بيجي بسبب التلوث البيئي

يعاني اهالي قضاء بيجي من امراض عديدة ابرزها السرطان والفشل الكلوي وذلك بسبب الهواء الملوث المنبعث من المصفى النفطي وسط مطالبات بانشاء مركز صحي قريب لعلاج الماصبين.المواطنون يطالبون عبر السومرية بإنشاء مركز صحي لعلاج المصابين وتساءلوا عن مصير مخصصات البترول دولار.تابعوا التقرير أعلاه مع محمود الكنعاني للمزيد من التفاصيل.