كبار السن تجبرهم الظروف على العمل تحت أشعة الشمس لتأمين قوت عائلتهم

في ظل الظروف المادية الصعبة.. لم يجد شباب وكبار في السن سبيلاً للعيش سوى اللجوء الى الأسواق والعمل تحت اشعة الشمس الحارقة بأعمالٍ شاقة حتى يتمكنوا من تأمين العيش لهم ولعائلاتهم.الكسبة يتحدثون للسومرية عن معاناتهم اليومية وبماذا طالبوا الحكومة؟للتفاصيل.. تابعوا التقرير مع علي أحمد.