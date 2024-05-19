إنتشار الأسلحة الصوتية في العراق يهدّد أمن المواطنين!

أسلحة تشبه الاصلية من حيث الشكل وصوت الاطلاقات، الأسلحة الصوتية اخذت بالانتشار بشكل واسع في البلاد خصوصا بين فئة المراهقين، حتى باتت تشكل تهديدا حقيقيا على امن المواطنين، بعد ان اصبحت تستخدم في عمليات السرقة والتهديد.من الناحية القانونية، هل يعد حمل الأسلحة الصوتية مخالفة ويعاقب عليها القانون مثل الأسلحة الأصلية؟الجواب في هذا التقرير مع حسين عدنان على السومرية.