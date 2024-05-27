فصل الصيف لاهب على أهالي كربلاء والكهرباء غائبة

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة عادت ازمة الكهرباء من جديد في كربلاء على الرغم من امتلاك المحافظة ثلاث محطات لتوليد الطاقة



لجنة الطاقة والوقود بمجلس محافظة كربلاء أكدت دخول محطات جديدة للعمل للتخفيف من الازمة.

فإليكم ما قالته رئيس لجنة الطاقة والوقود في مجلس المحافظة إسراء النصراوي على السومرية في هذا التقرير أعلاه مع أنور العكيلي.