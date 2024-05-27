النفايات... مظهر غير حضاري على مداخل الديوانية

من دون حلول جذرية تبقى مشكلة النفايات عقيمة بالديوانية في ظل عدم وجود آليات تخصصية وقلة عمال النظافة بحسب لجنة البلديات في مجلس المحافظة.فكيف عبر الاهالي عن إنزعاجهم من هذه الأزمة البيئية وما الحلول المطروحة؟تابعوا التفاصيل في هذا التقرير مع حيدر إنذار.