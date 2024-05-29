مشاريع المياه في النجف: تحديات واستعدادات لفصل الصيف

أطلقت وزارة الموارد المائية عدة مشاريع اروائية في محافظة النجف استعدادا لفصل الصيف فيما انتقد مزارعون طريقة عمل الوزارة مؤكدين تنفيذها على مراحل.ما هي الأسباب التي تجعل المزارعين غير راضين عن تنفيذ وزارة الموارد المائية لمشاريعها على مراحل متلاحقة؟التفاصيل في التقرير أعلاه مع طلال حسن.