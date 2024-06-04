قضاء الحر يعاني من تلكؤ في انجاز المشاريع

ثماني سنواتٍ وعملُ الشركاتِ لصالحِ وزارةِ الإعمارِ والأسكانِ في قضاءِ الحر متلكئٌ ، ماأنعكس سلباً على الواقعِ الخدمي في القضاءْ، وسطَ مطالباتٍ بوضعِ حلولٍ عاجلةٍ لتحسينِ الواقعِ الخدمي.عضو مجلس المحافظة أنور اليساري يشرح للسومرية عن المشاكل التي تواجه القطاع الخدمي.كامل التفاصيل في هذا التقرير مع انور العكيلي