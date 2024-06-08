مصفى الشعيبة.. خريجون يفترشون الأرض للمطالبة بالتعيين

تظاهر العشرات من الخريجين في البصرة أمام مبنى مصفى الشعيبة للمطالبة بتوفير فرص عمل وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الى المحافظة لكن ذلك المطلب لم يجد آذانا صاغية من قبل المسؤولين.

على الرغمِ من الوعودِ الحكوميةِ المتكررةِ للشباب، لكن بعضَ النواب تعهد من جديدٍ بتبني مطالبِهم وايصالِها لرئيسِ الوزراء، الذي غادر شركةَ مصافي الجنوب دون ان يلتفتَ لشريحةٓ الشباب والخريجين المتظاهرين. تابع التقرير أعلاه مع علي البطاط.