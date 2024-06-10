سعر الامبير يعاود الارتفاع لاكثر من خمسة عشر الف دينار شهريا

لا يزال واقع الكهرباء مترديا في البلاد رغم الوعود والميزانيات الكبيرة التي صرفت على مدار عشرين عاما، في وقت بدأ فيه اغلب اصحاب المولدات برفع سعر الأمبير لاكثر من خمسة عشر الف دينار شهرياوكشف الخبير الاقتصادي عبد الحسن الزيادي عن المليارات التي هدرت على هذا القطاع المنهار حتى اللحظة وماذا كشف أيضاً؟التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع حسين عدنان