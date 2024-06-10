شركات الاتصالات.. اتهامات بسرقة ارصدة المشتركين من خلال رسائل وهمية!

شركات الاتصالات.. خدمات رديئة وتكلفة مرتفعة واتهامات بسرقة ارصدة المشتركين من خلال رسائل وهمية



يشكو مواطنون من تردي خدمات الاتصال وضعف الشبكات، اتهامات كثيرة تطال الشركات المحلية بسرقة ارصدة المشتركين من خلال ارسال رسائل وهمية وبشكل مستمر.



ماذا كشف خبير الصيانة مصطفى محمد عن هذه الأزمة؟



التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع امير الخفاجي