بالفيديو: الموصليون يستذكرون الذكرى العاشرة لسقوط مدينتهم

ذكرى سقوط الموصل.. الموصليون يستذكرون مرارة وحزن ومطالبات بوقفة مسؤولة اعادة الاعمار.



يستذكر الموصليون بمرارة وحُزن الذكرى السنوية العاشرة لسقوط مدينة الموصل، ورغم مرور عقد من الزمن إلا أن مظاهر الدَمار لاتزال شاخصة ما يستدعي وقفة مسؤولة لاعادة إعمار المدينة.



ماذا استذكر الموصليون في هذه الذكرى الأليمة مع السومرية؟