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تحويل المساحات الخضراء في النجف إلى مشاريع تجارية يثير الجدل.. فيديو
بالفيديو
تحويل الأراضي الخضراء في النجف الى مبان تجارية.. مجلس المحافظة يعزو الاسباب لغياب المحاسبة والرقابة على عمل المحافظين.
2024-06-11 | 04:56
2024-06-11T04:56:00+00:00
Alsumaria Tv
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تحويل المساحات الخضراء في النجف إلى مشاريع تجارية يثير الجدل.. فيديو
المصدر:
السومرية
131 مشاهدة
تحويل الأراضي الخضراء في النجف الى مبان تجارية.. مجلس المحافظة يعزو الاسباب لغياب المحاسبة والرقابة على عمل المحافظين.
تتنامى ظاهرة تحويل الأراضي المخصصة كمساحات خضراء داخل المدن في النجف الى مقاه او مبان تجارية، فيما يتهم مجلس المحافظة بشكل مباشر المحافظين بسبب غياب الرقابة والمحاسبة.
اليك التفاصيل في هذا التقرير مع طلال حسن.
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