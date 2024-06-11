منفذ زرباطية يعاني: شح المستلزمات وعدم تطبيقِ نظامِ الاتمتة بالشكل الصحيح

منفذ زرباطية يعاني من مشاكل عديدة من بينها قلة المستلزمات وعدم تطبيقِ نظامِ الاتمتة بالشكل الصحيح.

قلة المستلزمات وعدم تطبيق نظام الاتمتة بالشكل الصحيح في منفذ زرباطية الحدودي في واسط من الاسباب التي ادت الى تحويل استيراد السيارات نحو المحافظات الشمالية والحاق ضرر بالمنافع الاقتصادية المحلية.



التفاصيل في التقرير أعلاه مع حسين موحان.