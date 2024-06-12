أزمة الكهرباء في الديوانية ستؤدي إلى انطلاق شرارة التظاهرات

حذرت اوساط شعبية من انطلاق شرارة التظاهرات في محافظة الديوانية بسبب التردي الواضح للطاقة فيما قرر مجلس المحافظة ارسال وفد الى بغداد لطرحمشكلة انخفاض حصة الديوانية من الكهرباءرئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة احمد صكر الباشوات يشرح عبر السومرية عن سبب خروج 4 محطات كهربائية عن الخدمة وهل من حلول؟للتفاصيل، تابعوا التقرير مع حيدر انذار