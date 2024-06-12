كربلاء.. اجراءات حكومية صارمة بحق المخالفين لشروط السلامة

فرضت الحكومة المحلية في كربلاء اجراءات صارمة بحق المخالفين لشروط السلامة من الحرائق فيما اشارت مديرية الدفاع المدني الى اهمية زيادة معدات اطفاء الحرائق بعد التوسع السكاني في كربلاء.اللواء محسن كاظم علك، مدير عام الدفاع المدني يكشف للسومرية عن الخطط القادمة للحد من الحرائق.تابعوا التقرير مع انور العكيلي للتفاصيل.