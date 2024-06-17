خلال العيد.. العراقيون يزورون موتاهم في مقبرة "وادي السلام"

العراقيون يتوجهون نحو مقبرة "وادي السلام" لزيارة الموتى

تشهد مقبرة وادي السلام اقبالا من قبل الزائرين الذين يتوافدون فجر عيد الاضحى المبارك، فيما يتوجهون بعدها لزيارة مرقد الامام علي عليه السلام

تابع أجواء الزيارات في هذا التقرير مع طلال حسن