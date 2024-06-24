لا مياه وكهرباء في كربلاء ومجلسِ المحافظة يحذر!

تذمر واستياء شعبيان في كربلاء نتيجة شح المياه والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، ازمات تتكرر سنويا تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وغياب الحلول الحكومية التي تقتصر على اطلاقِ الوعود.من ماذا حذّر جلس المحافظة قاسم اليساري عبر حديثه للسومرية؟الجواب في هذا التقرير مع انور العكيلي