قضاء مخمور يفتقد لابسط الخدمات الاساسية ومناشدات الأهالي تعلو!

يعتبر قضاء مخمور التابع اداريا لمحافظة نينوى واحداً من المناطق التي تعاني اهمالا خدميا واضحا، تسبب في معاناةٍ مستمرة لسكان المنطقة الذين يواجهون صعوباتٍ يوميةً تتعلق بالخدمات الاساسيةودعوا محافظَ نينوى الجديدَ لزيارةِ القضاءِ الذي لم يحظَ بزيارةِ ايِ مسؤولٍ منذ فترة .فماذا قال لهم عضو مجلس محافظة احمد الدوبرداني عبر حديثه للسومرية؟التفاصيل في هذا التقرير