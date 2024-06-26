مدينة الكوت الرياضية تتحول الى مكب للنفايات

تحول مشروع مدينة الكوت الرياضية احد مشاريع وزارة الشباب والرياضة الى مكب للنفايات من قبل مديرية بلدية واسط بعد ان توقف العمل فيه من قبل الشركة المنفذةماذا قال مسؤول المشاريع بمديرية الشباب والرياضة المهندس حازم علي للسومرية؟التفاصيل كاملة في هذا التقرير