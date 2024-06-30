تلكؤ مشاريع الإكساء في حي العامل ببغداد

بسبب الاهمال وتلكؤ المشاريع محلات عدة في منطقة حي العامل تعاني من نقص الخدمات، امر دفع ساكنيها لتوجيه اصابع التقصير والاتهام تجاه دوائر المشاريع والجهات المعنية.ما هي الاتهامات التي وجهها سكان منطقة حي العامل ببغداد تجاه دوائر المشاريع؟امير الخفاجي ومعه التفاصيل في هذا التقرير