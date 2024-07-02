بسبب شحة الماء.. البغداديون يستخدمون وسائل بدائية لتوفير سر الحياة

بسبب تردي الواقع الخدمي.. البغداديون ينتقدون اهتمام الحكومة بمشاريع الطرق والجسور وغياب الدعم لمشاريع الماء والكهرباء التي باتت تؤرق حياة المواطنين.ماذا قال المواطنون لكادر السومرية عن هذه المشكلة اليومية التي أصبحت عادة في حياة العراقيين؟كامل التفاصيل في هذا التقرير مع أمير الخفاجي