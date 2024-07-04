مع شحة الماء.. ظاهرة التصحر تتنامى في العراق!

التغيرات المناخية وتجريف الاراضي وغياب الحلول ابرز اسباب تنامي ظاهرة التصحر في البلاد، التي ارتفعت الى مستويات غير مسبوقةمدير قسم الغابات والتصحر بسام عبد الجبار يوضّح عبر السومرية عن المشاكل التي تواجه هذه الأزمة المناخية.تابعوا التقرير مع أمير الخفاجي للتفاصيل